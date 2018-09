Sky dispara para máximos de 18 anos após oferta da Comcast

As ações da Sky estão a subir 8,8% para 17,245 libras, o que representa o valor mais elevado desde maio de 2000, aproximando-se assim do preço oferecido pela Comcast no leilão, que lhe deu a vitória na disputa pela Sky.

A Comcast venceu o leilão para comprar a Sky, batendo a rival Twenty First Century Fox, ao oferecer cerca de 34 mil milhões de euros pela empresa britânica. Além disso, tem disputado com a Walt Disney o controlo da 21st Century Fox, o portefólio de entretenimento da Fox, do qual a Sky é apenas uma pequena parte.

Segundo o anúncio com o resultado do raro leilão, divulgado este sábado, o gigante norte-americano ofereceu 17,28 libras por ação (19,3 euros) pelo controlo da Sky, superando as 15,67 libras (17,5 euros) oferecidas pela empresa do magnata dos media Rupert Murdoch.

Ao comprar o grupo britânico, presente em cinco países (Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Áustria e Itália), a Comcast expande a sua atividade internacional, ao mesmo tempo em que tenta reforçar a sua capacidade para enfrentar a concorrência de plataformas como a Netflix e a Amazon.