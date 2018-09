SL Benfica anuncia saída de Paulo Gonçalves

Numa nota publicada no site oficial, o SL Benfica oficializou hoje a saída de Paulo Gonçalves, assessor jurídico do clube. “A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD vem comunicar que, por proposta do Dr. Paulo Gonçalves, celebrou hoje um acordo para a cessação do seu contrato de trabalho”, pode ler-se em comunicado.

“Na base da proposta do Dr. Paulo Gonçalves estão razões de natureza pessoal, em especial a necessidade de se dedicar à sua defesa num processo judicial, em nada relacionado com o exercício de funções que lhe estavam confiadas na Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD”, destacam as águias.

Recorde-se que em março deste ano e na sequência dos acontecimentos associados ao processo “E-Toupeira”, o assessor jurídico do SL Benfica terá colocado o lugar à disposição do presidente das ‘águias’ mas, na altura, Luís Filipe Vieira não aceitou.

“Paulo Gonçalves não queria colocar o Benfica numa situação de fragilidade, Paulo Gonçalves teve a iniciativa de colocar o lugar à disposição perante o presidente mas como não queriamos anteciparmo-nos à justiça e julgamos que terá todas as possibilidades de se defender dos factos que lhe são imputados não aceitámos”, pode ler-se na edição online do “Diário de Notícias”.

Confiança em Paulo Gonçalves

A direção do Sport Lisboa e Benfica depositou a sua confiança no seu principal assessor jurídico, Paulo Gonçalves, num comunicado divulgada no final da semana passada.

A direção do clube e o conselho de administração da SAD comunicaram “aos seus sócios, adeptos, parceiros e colaboradores” já ter reunido com o departamento jurídico, e posteriormente com os advogados do SL Benfica, onde “deliberaram, por unanimidade, manter a sua integral confiança em Paulo Gonçalves, aguardando com serenidade a conclusão do processo e reiterando uma vez mais a sua total colaboração para com as autoridades judiciais”.

Paulo Gonçalves foi detido e constituído arguido na terça-feira, 7, no âmbito da “Operação e-Toupeira”, sendo libertado na quarta-feira, 8, com medida de coação de não poder contactar outros arguidos do processo. Paulo Gonçalves é suspeito principalmente de crimes de corrupção, que poderão ter sido cometidos em nome do SL Benfica.

A SAD do Benfica está acusada de 30 crimes no processo ‘e-toupeira’ e o seu assessor jurídico Paulo Gonçalves de 79 crimes, segundo a acusação do Ministério Público (MP)