SL Benfica, Sp. Braga e Paços de Ferreira punidos com jogos à porta fechada

O SL Benfica, o Sporting de Braga e o Paços de Ferreira foram hoje punidos pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com um jogo à porta fechada na sequência do comportamento dos adeptos.

No entanto, esta decisão poderá ser automaticamente suspensa em caso de recurso sendo que, em caso do castigo se manter, poderá ainda existir recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto através de uma providência cautelar.

Para a Comissão de Instrutores da Liga, e de acordo com informação do diário desportivo ‘Record’ terão existido violações que justificam as penas de interdição.