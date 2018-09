O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) acordou a venda de 36% da SGF_– Sociedade Gestora Fundos de Pensões à Golden Wealth Managment. A operação, que mereceu o acordo do Conselho de Administração e do Conselho Geral do Sindicato, ainda está dependente da autorização do regulador – a ASF (Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões), sabe o Jornal Económico.

Com esta venda à gestora de patrimónios independente, a Golden Wealth Management passa dos atuais 15% para 51% do capital da SGF, ou seja fica a acionista maioritária.

