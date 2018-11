SNS 24 volta em dezembro e vai contactar 65 mil idosos

A linha sénior, apoio telefónico prestado a pessoas com 75 ou mais anos pelo centro de contacto do Serviço Nacional de Saúde (SNS 24), vai ser reativada três anos depois de ter deixado de funcionar, noticia o ”Público”, esta sexta feira, 2 de outubro.

O serviço vai arrancar em dezembro e começará por contactar 65 mil idosos de dois agrupamentos de centros de saúde (ACES), um no Norte e outro em Lisboa e Vale do Tejo. Os contactos com os idosos integrados no programa serão semanais.

Micaela Monteiro adiantou ao jornal que nesta primeira fase irão contactar toda a população com idade igual ou superior a 75 anos pertencente aos dois ACES que integram o projeto. “Com a autorização do próprio, será feita uma avaliação para aferir a sua vulnerabilidade.” Os idosos identificados como “vulneráveis” serão convidados para participar no programa.

“A partir daí, haverá um acompanhamento telefónico regular dos idosos vulneráveis pelo SNS 24, que articula sempre com os cuidados de saúde primários. Estes intervêm de acordo com as necessidades de saúde e, sempre que necessário, articulam com as forças de segurança em redes de intervenção local existentes”, acrescentou a responsável, referindo que quer os ACES como a GNR e a PSP foram envolvidos no desenho deste modelo de intervenção.

A linha sénior foi criada em abril de 2014 e chegou a contactar 20 mil idosos, com chamadas quinzenais, mas foi suspensa em dezembro de 2015. Na altura, a Direção-Geral da Saúde alegou necessidade de mobilizar recursos para fazer face ao aumento da procura da Linha Saúde 24 devido à gripe e questões orçamentais.