Só 10% dos portugueses tem interesse em dar os seus dados bancários às grandes tecnológicas

Multibancarização, open banking, códigos QR, dados e infraestruturas abertas caracterizam o sistema de pagamentos do séc. XXI. As novas formas de receber, guardar e gastar o dinheiro são, na generalidade, semelhantes entre os consumidores da América Latina e da Península Ibérica, de acordo com um estudo da empresa espanhola Minsait Payments em colaboração de Analistas Financeiros Internacionais (AFI).

O documento refere, com base em dados dos bancos centrais e da AFI, que os cheques continuam a registar uma queda geral nestes países, sendo que é na Costa Rica que se sente o maior ‘corte’ com este meio de pagamento (-21,3% em volume em termos homólogos), seguindo-se do Peru (-15%), Colômbia (-14,4%) e Brasil (-13,2%). Na Europa, o Reino Unido (-15%), Portugal (-12%) e Espanha (-8%) lideram das reduções da utilização dos cheques.

Em 2018, os pagamentos com cartão representaram 24,2% do valor das transações realizadas em Portugal, enquanto na vizinha Espanha foram apenas 6,9%. “Os meios de pagamento de maior valor em Espanha, Portugal e Reino Unido, assim como na América Latina, são transferências de crédito. Em Portugal, as transferências a crédito representaram 48,1% do valor total das transações em 2018, com 156 milhões de transferências encomendadas, 8,9% a mais do que em 2017 ”, pode ler-se no “IX Relatório – Tendências de Meios de Pagamentos”.

A mudança de paradigma reflete-se na forma como os gestores do setor financeiro veem o negócio. Aliás, a maioria (64%) dos entrevistados em dez países estão conscientes de que, nos próximos anos, a concorrência virá essencialmente das bigtech (das maiores empresas das Tecnologias da Informação e Comunicação), fintech e neobancos, segundo o inquérito da subsidiária da Minsait Indra.

Os participantes na análise – que incluiu opiniões de mais de 45 executivos da banca e mais de 4 mil entrevistas a clientes bancários – considera que a abordagem predominante nesta indústria será a regulação da concorrência digital e a criação de ecossistemas colaborativos que integrem esses novos agentes de mercado para desenvolver outros modelos de negócio.

Ainda assim, Portugal é o segundo país com menor predisposição dos inquiridos para ceder os seus dados financeiros a este tipo de empresas, porque só 10,7% manifestou interesse em confiar os seus dados bancários às grandes tecnológicas.