Só 5% dos bancos portugueses têm iniciativas de realidade virtual

A banca nacional encara a transformação digital como uma prioridade mas o fenómeno ainda não é uma realidade, ao contrário do que acontece na maior parte das instituições bancárias europeias.

Segundo o estudo “The digitalization race: Can financial institutions service providers hack the pace?”, elaborado pela consultora alemã Roland Berger, os bancos portugueses estão atrasados na digitalização comparativamente aos seus pares da Europa.

A análise, cujas conclusões foram divulgada esta segunda-feira pelo “Jornal de Negócios”, mostra que Portugal pertence aos 15% da amostra para os quais a digitalização faz parte da agenda estratégica mas não foi concretizada.

Por exemplo, Só 5% dos bancos portugueses têm em fase de execução iniciativas de realidade virtual. A maioria dos respondentes (78%) – 59 bancos de 10 países – acredita que a realidade virtual não é essencial para a sua atividade.

“A estratégia atual dos bancos em Portugal ainda está muito centrada em digitalizar o seu negócio tradicional, havendo a necessidade de estes aproveitarem a oportunidade para repensarem a sua proposta de valor integrada”, adianta o estudo da Roland Berger, citado pelo diário de economia.