Só circularam 33% dos comboios da CP previstos até às 8:00

Entre a meia noite e as 8:00 desta quarta-feira só circularam 85 comboios dos 257 que estavam previstos para esta manhã e madrugada, segundo adiantou a CP – Comboios de Portugal ao Jornal Económico.

A greve dos trabalhadores das Infraestruturas de Portugal (IP), que decorre hoje, está a impedir as ligações de longo curso e os regionais, mas alguns comboios urbanos de Lisboa e Porto estão a circular.

Até às 8:00, circularam 65 comboios na capital portuguesa e outros 20 na cidade ‘Invicta’, o que corresponde a 33% das ligações que estavam inicialmente previstas, de acordo com a CP.

A paralisação dos funcionários da IP deve-se à exigência de um acordo coletivo de trabalho e regulamento de carreiras. Após uma reunião com o Governo esta terça-feira, os trabalhadores não chegaram a um consenso e avançaram para a greve – que inicialmente estava marcada para 12 de outubro.

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) acabou por adiar o protesto, dois dias antes: “Na sequência da reunião de hoje e face à posição fechada do Governo/Administração da IP, as organizações sindicais decidiram reformular as formas de luta em curso, começando pelo adiamento da greve marcada para a próxima sexta-feira, para o próximo dia 31 de outubro, nos mesmos moldes”, leu-se numa informação divulgada pela federação, na altura.