Só o Qarabag ganhou menos que o Benfica na última edição da ‘Champions’

A época de futebol europeia de 2017/2018 culminou com a antiga equipa de Cristiano Ronaldo a erguer a Taça de vencedor da Liga dos Campeões pela terceira vez consecutiva e pela décima-terceira vez na história do clube merengue. Foi em maio passado que tal aconteceu mas só hoje é que a UEFA, órgão máximo do futebol europeu, divulgou os vários milhões de euros que foram distribuídos pelas 32 equipas que participaram na última edição da Champions. Ao todo, entre as equipas que foram eliminadas no playoff de acesso à ‘Liga dos Milhões’ até ao vencedor, foram distribuídos 1.412 milhões de euros.

Cada uma das 32 equipas em prova receberam 12,7 milhões de euros só por participarem na fase grupos. Ainda nesta face, cada vitória valeu 1,5 milhões e cada empate 0,5 milhões de euros. Com a passagem aos oitavos de final, cada equipa recebeu 6 milhões. Na fase seguinte, 6,5 milhões. Quem chegou às meias finais, levou para casa 7,5 milhões. Finalmente, o Liverpool FC, finalista vencido, recebeu 11 milhões, enquanto o Real Madrid, por ter vencido a prova, ganhou mais 15,5 milhões.

As cinco equipas que mais enriqueceram na última edição da Liga dos Campeões foram, assim, o Real Madrid (88,6 milhões), a AS Roma (83,8 milhões), o Liverpool (81,2 milhões), a Juventus (80 milhões) e o Bayern de Munique (70 milhões). Em sentido oposto, esteve o SL Benfica, que foi a equipa com o segundo pior registo financeiro, só atrás do FK Qarabag: as ‘águias’ encaixaram 17,4 milhões de euros, enquanto a equipa do Azerbeijão levou quase 17 milhões.

As outras equipas portuguesas que participaram, o Sporting CP e o FC Porto, tiveram uma performance desportiva na Champions melhor que o clube da Luz (que fez zero pontos) e, por isso, receberam mais milhões da UEFA. Os verde e brancos receberam 21,7 milhões, enquanto os azuis e brancos levaram 29,4 milhões.