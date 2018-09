Sobe para 832 as mortes provocadas por sismo e tsunami na Indonésia

Subiu para 832 as mortes provocadas por um sismo e tsunami na Indonésia. As autoridades temem que este número possa continuar a escalar devido às dificuldades que as equipas de socorro têm tido em chegar às comunidades afectadas por esta catástrofe, diz a Reuters.

O presidente da Indonésia já tinha admitido que existiam várias situações para resolver, entre as quais a das comunicações comunicações, e um representante de uma das equipas de socorro já tinha adiantado em conferência de imprensa que a área afectada, por esta catástrofe natural, é maior do que estava inicialmente previsto, e que as equipas de resgate só tinham um bom acesso em um do quatro distritos afectados, diz a agência noticiosa.