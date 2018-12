Sociais-democratas defendem reformas urgentes no sistema eleitoral e político

O Partido Social Democrata (PSD) defende que são necessárias reformas urgentes para a credibilização do sistema democrático e das suas instituições em Portugal. Os sociais-democratas vão desenvolver um conjunto de iniciativas para promover a reestruturação do sistema eleitoral e do sistema político, com o objetivo de liderarem o debate e apontarem o caminho para as reformas necessárias.

“Nos últimos 25 anos, a degradação da confiança dos cidadãos nos órgãos de soberania e nos partidos políticos acentuou-se de forma preocupante, conduzindo a uma profunda erosão da credibilidade das instituições e dos partidos políticos”, escreve Pedro Rodrigues, coordenador da Comissão para a Reforma do Sistema Político, Sistema Eleitoral e do PSD, num artigo de opinião publicado na última edição do semanário “Povo Livre”.

Pedro Rodrigues defende que esta perda de credibilidade das instituições democráticas tem sido provocada “não só a forma desajustada como os partidos políticos se organizam e funcionam fechados sobre si próprios, mas também um sistema eleitoral que não privilegia a ligação efetiva entre eleitos e eleitores, e um sistema político extraordinariamente opaco e pouco transparente”.

“O ressurgimento dos nacionalismos, o reforço de relevância eleitoral e social de movimentos racistas e xenófobos na Europa, e a aparente falência do multilateralismo, são fenómenos aos quais não podemos ficar indiferentes, e que resultam da desadequação das respostas que os sistemas políticos e os partidos políticos tradicionais têm oferecido aos cidadãos”, sustenta Pedro Rodrigues.

O social-democrata diz que a forma como os partidos políticos se encontram atualmente estruturados remonta a um modelo típico do início do século XX, que se encontra “totalmente desajustado da nossa realidade social e política”. Dada a falta de acompanhamento da revolução digital em curso, os partidos políticos “enfrentam atualmente uma tremenda incapacidade de dialogarem e de envolverem os cidadãos na sua intervenção e na definição da sua mensagem”.

Por isso, o PSD considera essencial que se proceda à reformulação dos processos organizativos internos dos partidos e dos mecanismos de participação nas decisões políticas, tornando-os atrativos aos cidadãos. “A modernização dos partidos políticos é uma necessidade de regime de que depende a qualidade da nossa democracia”, diz o coordenador da Comissão para a Reforma do Sistema Político, Sistema Eleitoral e do PSD.

O partido considera ainda fundamental reformar-se a lei eleitoral, de forma a aprofundar e potenciar a aproximação entre os eleitos e os eleitores. É também necessário que se repense a “arquitetura do sistema político”, introduzindo “mecanismos de maior transparência no processo de decisão público envolvendo os cidadãos na gestão dos assuntos públicos, não deixando de introduzir maior transparência no processo decisório dos órgãos de soberania”.

“Este é o tempo de o PSD liderar este debate e apontar caminhos para reformas que são absolutamente urgentes”, diz Pedro Rodrigues. “Não só porque, em nome da transparência, devemos submeter as nossas propostas ao escrutínio dos eleitores nas próximas eleições legislativas, mas também porque delas depende a saúde e o equilíbrio do nosso sistema democrático. Persistir ignorando a necessidade de liderarmos este debate, significa pactuarmos com a persistente erosão da credibilidade das instituições democráticas e do progressivo afastamento dos cidadãos do sistema político”.