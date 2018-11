Socialistas propõem touradas sem sangue

Dois deputados do Partido Socialista estão a preparar um projeto de lei para sugerir touradas à americana, sem sangue e com um velcro no animal, para o proteger. A notícia é avançada este sábado pelo “Expresso”.

“Não só acho boa ideia como vou apresentar um projeto de lei para que esse modelo seja adotado em Portugal”, afirmou Pedro Delgado Alves ao semanário.

Pedro Delgado Alves está a preparar a proposta, que poderá ser apresentada ainda nesta legislatura, em conjunto com Tiago Barbosa Ribeiro. Carlos César já estará a par da intenção dos deputados.

Os socialistas sugerem, assim, replicar no país modelos usados nos Estados Unidos, Canadá ou Grécia, como os “Suicide Squad”, um grupo de forcados lusodescendentes que usa esta solução para manter a legalidade do espetáculo nesses países.

Recorde-se que a abolição das touradas em Portugal, proposta pelo PAN, ficou-se pela discussão na generalidade, com rejeição garantida da maioria do parlamento, que argumentou contra a imposição de uma vontade a parte significativa dos portugueses.

O deputado André Silva afirmou, em julho, que nenhum partido que se diz progressista e defenda que deve continuar a haver touradas pode dizer que “apanhou o comboio do progresso”, afirmando que, para a maioria do parlamento, os “falaciosos interesses económicos” por trás da tauromaquia valem mais do que padrões éticos.