Sócios do Sporting aprovam Orçamento e Relatório e Contas

Numa reunião magna em que estiveram presentes 553 sócios, correspondentes a 3.021 votos, o documento – que projeta ganhos de 24,26 milhões de euros para 2018/19 – foi aprovado com 56 por cento dos votos, enquanto o Relatório e Contas do último ano de mandato do ex-presidente Bruno de Carvalho – com um resultado líquido de 2,088 milhões de euros – mereceu a validação de 82 por cento dos associados.

Na primeira reunião magna desde que foi eleito em 8 de setembro presidente do clube ‘leonino’, Frederico Varandas deparou-se com a hostilidade e insultos de um grupo de sócios apoiantes de Bruno de Carvalho, além das presenças do pai e da irmã do ex-presidente, Rui de Carvalho e Alexandra Carvalho.

Já nos minutos que antecederam o início dos trabalhos, a agitação de alguns sócios virou-se para os profissionais da comunicação social que estavam a recolher imagens antes do arranque da AG, forçando a uma saída precoce dos jornalistas.