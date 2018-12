SoftBank contrata primeira mulher para gerir fundo de investimentos de 100 mil milhões

Kirthiga Reddy, antiga executiva do Facebook India, foi contratada pela japonesa SoftBank para integrar na equipa de Vising Fund, um dos maiores fundos de investimentos tecnológicos do mundo. Este fundo, que possui cerca de 100 mil milhões de doláres destinados a investir em startups, tal como a Uber Technologies, WeWork e a chinesa Didi Chuxing, é gerido por um grupo limitado de investidores de risco, fazendo de Reddy a primeira mulher na equipa.

A SoftBank realçou que pretende contratar mais investidores do sexo feminino, particularmente nos níveis de maior cargo, e que está “ativamente a recrutar”, avança a agência ”Bloomberg”.

Numa entrevista em setembro, Masayoshi Son, CEO da SoftBank, foi questionado sobre o facto de todos os parceiros do Vision Fund serem homens, e explicou que “não tem nenhum tipo de preconceito”. O dirigente do Vision Fund Rajeev Misra tem vindo a desenvolver um esforço para contratar mais mulheres, incluindo o nível do sócio-gerente.

A gigante das telecomunicações de Tóquio acrescentou que Kirthiga Reddy pode tornar-no o que chama de ”parceira de investimento”, dependendo em parte do seu desejo de dedicar 100% de seu tempo a essa atividade.