Sonae atinge lucros de 200 milhões no terceiro trimestre

A Sonae MC atingiu, no final do terceiro trimestre, um volume de negócios de 4.236 milhões de euros, mais 7% que em igual período do ano passado, com crescimento de todos os negócios; uma melhoria da rentabilidade, com subida de 3,5% do EBITDA subjacente; e resultado líquido a crescerem de 133 milhões para 200 milhões de euros. Por seu turno, o investimento aumentou para 480 milhões e a dívida sofreu uma redução de 144 milhões de euros da dívida em base comparável.

O EBITDA da Sonae ascendeu a 270 milhões de euros no período, mais 1,7% em termos homólogos, e o resultado indireto atingiu 114 milhões, sendo de salientar um ganho de capital de 46 milhões resultante da aquisição da participação de 20% da Sonae Sierra.

Neste período, diz o grupo em comunicado, “ficou concluída a reorganização de participações e reestruturação do novo perímetro desta unidade de negócio, assegurando os objetivos de autonomia e agilidade definidos e permitindo que passe a operar com um modelo de governo totalmente alinhado com as melhores práticas de empresas cotadas”.

Infelizmente, realça o comunicado, “já em outubro, a Sonae optou por decidir retirar a sua intenção de admitir à negociação as ações da Sonae MC, que se ficou a dever a condições de mercado particularmente adversas”.

Também neste trimestre, “a Sonae concluiu a aquisição de 20% da participação na Sonae Sierra, um importante marco no aumento do perfil internacional do grupo, através do reforço da sua participação e influência neste operador de referência no setor imobiliário de retalho. Não obstante esta aquisição e a consolidação do balanço da Sonae Sierra, a Sonae continuou a reforçar a sua estrutura de capitais e a reduzir os seus níveis de alavancagem”.

O crescimento das várias áreas de negócios, dentro e fora de Portugal, “tem contribuído para um reforço das equipas e competências das diversas áreas de negócio. Assim, a Sonae criou mais de 2.000 postos de trabalho nos últimos 12 meses, tendo terminado os primeiros nove meses do ano com mais de 45 mil colaboradores”.

No retalho alimentar, a Sonae MC “continua a apresentar um desempenho sólido, com o volume de negócios a crescer 7% em termos homólogos, para 3.012 milhões de euros e a margem EBITDA subjacente estável nos 5,2.

No mesmo período, a Worten atingiu um volume de negócios de 752 milhões, 7,3% acima do registado no ano passado. No que diz respeito à rentabilidade, o EBITDA subjacente melhorou 0,6 milhões, atingindo 14,3 milhões de euros e uma margem estável de 1,9%.

Quanto à Sonae Sports & Fashion, o consumo em retalho de fashion registou valores negativos no trimestre, tanto em Portugal como em Espanha, devido a condições meteorológicas atípicas. Apesar deste cenário, o volume de negócios da Sonae Fashion cresceu 0,4% em termos homólogos para 269 milhões de euros. Na área do desporto, o volume de negócios do Iberian Sports Retail Group (ISRG) atingiu 262 milhões no período de seis meses entre 1 de fevereiro a 4 de agosto, um aumento de 9,8% em termos homólogos.

A atividade da Sonae FS apresentou uma produção e volume de negócios a aumentarem 23,4% e 31,9% em termos homólogos para 707 milhões e 22 milhões de euros, respetivamente.

O volume de negócios da Sonae RP, unidade responsável pela gestão do portefólio de imobiliário de retalho da Sonae, aumentou 2,8% em termos homólogos, para 71 milhões de euros, impulsionado pela expansão de rede de lojas

O volume de negócios da Sonae IM ascendeu a 112 milhões de euros, crescendo 18,1% em termos homólogos, principalmente pela integração da Nextel e pelo desempenho da Bizdirect. O EBITDA subjacente melhorou 1,9 milhões para 4,5 milhões de euros.