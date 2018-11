Sonae Capital vende loteamento da Efanor

A Sonae Capital alienou a totalidade do capital da empresa Prédios Privados – Imobiliária, detentora do ‘Loteamento Efanor’”, em Matosinhos, à Grandavenue72 – Sociedade Imobiliária, por 30 milhões de euros, refere o grupo em comunicado.

O ‘Loteamento Efanor’ possui 104.785 metros quadrados de área bruta de construção acima do solo, na sua grande maioria destinada a construção residencial, havendo ainda uma pequena parcela destinada a serviços. O loteamento, para além de constituir um dos ativos de maior valor no portefólio imobiliário da Sonae Capital é, dada a sua relevância em termos históricos, “um ativo emblemático”.

“Esta alineação enquadra-se na estratégia que a empresa tem vindo a desenvolver, de alienar ativos não core, com o objetivo de financiar novas oportunidades de investimento e potenciar o crescimento do seu portefólio”.

Recorde-se que a Sonae Capital anunciou, no primeiro semestre deste ano, o acordo de promessa de compra e venda da UNOP 3, em Tróia, por 20 milhões de euros. Também em Tróia, a empresa já havia anunciado, em 2016, os acordos para venda das UNOPs 7, 8 e 9, ao Grupo ROSP, por 50 milhões de euros.

A Sonae Capital é um grupo que tem como principais áreas de investimento a energia, refrigeração e AVAC e engenharia industrial (negócios business to business) e fitness, hotelaria e as operações do Tróia Resort (negócios business to consumer), detendo seis unidades.

Nos primeiros nove meses deste ano, as suas unidades de negócio aumentaram o volume de negócios para 136,7 milhões de euros, um crescimento de 18,4% face ao período homólogo e o EBITDA para 16,8 milhões de euros, ou seja, um aumento de 9,1% face ao mesmo período do ano passado.

A empresa detinha, no final de setembro de 2018, ativos imobiliários no valor de 420,5 milhões de euros. O impacto estimado, para a Sonae Capital, com a venda deste ativo, ao nível do capital próprio, é positivo em cerca de dois milhões de euros, conclui o comunicado.