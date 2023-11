Nos nove primeiros meses do ano, o grupo conseguiu, apesar da diminuição dos lucros, um aumento da volume de negócios da ordem dos 10%. Já a margem EBITDA desceu um pouco, para acomodar parte da inflação, diz a Sonae.

15 Novembro 2023, 18h19

O grupo Sonae atingiu no final dos nove primeiros meses do ano um resultado líquido atribuível aos acionistas da ordem dos 135 milhões de euros, menos 35,7% que os 210 milhões obtidos no mesmo período do ano passado. Em sentido contrário, o volume de negócios consolidado superou seis mil milhões de euros no período em referência, mais 10% que o homólogo de 2022, “impulsionado pela MC, que manteve a sua posição de liderança de mercado, e pelo investimento em expansão”, refere o comunicado do grupo enviado à CMVM.

O EBITDA ascendeu a 581 milhões de euros (M€), com a margem a diminuir 0,3pp, em termos homólogos, “devido aos esforços contínuos para absorver parte da pressão inflacionista, sobretudo nos formatos de retalho alimentar”. O investimento consolidado atingiu 467M€ nos primeiros nove meses do ano e totalizou 642M€ nos últimos 12 meses, “aumentando 11% com expansão orgânica dos negócios e aquisições”. A divida líquida teve uma redução face ao período homólogo, “reforçando a forte posição financeira do Grupo”.

Em termos dos principais negócios no período em referência, a Sonae “concluiu, já em outubro, a alienação da sua participação na ISRG, por 300M€, além da concretização das parcerias para a criação do operador líder no retalho de saúde, bem-estar e beleza na Ibéria, e do operador dedicado ao crédito ao consumo em Portugal, dependentes da aprovação das autoridades regulatórias competentes. Em 2023, a Sonae concluiu a aquisição de uma participação de 10% do capital social da Sierra, detendo agora 100%, e investiu em seis novas empresas na área tecnológica”.

Por outro lado, a Sonae criou uma nova área de negócio, a Sparkfood (ver texto sobre a matéria), que opera e investe em empresas inovadoras dedicadas ao desenvolvimento de soluções alimentares sustentáveis e saudáveis.

Citada pelo comunicado, Cláudia Azevedo, CEO da Sonae, disse que “durante o terceiro trimestre do ano, o contexto macroeconómico continuou a ser marcado pelos efeitos da instabilidade geopolítica, da subida das taxas de juro e de uma inflação persistente, embora em desaceleração. A Sonae manteve-se focada em proporcionar as melhores ofertas e experiências aos seus clientes em todos os negócios, sem comprometer os investimentos necessários para garantir a sustentabilidade do grupo a longo prazo”.

No retalho alimentar, a MC apresentou “mais uma vez um forte desempenho, beneficiando do reconhecimento pelos clientes da proposta de valor distintiva dos seus formatos, num contexto de elevada inflação alimentar. Num ambiente altamente competitivo, a empresa conseguiu manter a sua posição de liderança, com vendas a crescerem 9,6% no 3T23 (LfL de +8,7%), impulsionadas quer pelos formatos alimentares quer pelos não alimentares, ultrapassando os 4,8 mil milhões de euros nos 9M23 (+11,8% face ao período homólogo e +10,4% LfL)”.

No que se refere à expansão da rede de lojas, nos 9M23 a MC abriu 39 novas lojas próprias, efetuou remodelações de lojas e otimizou infraestruturas tecnológicas e logísticas, que conduziram a um investimento total de 197M€ nos 9M23.

No retalho de eletrónica, o volume de negócios total da Worten atingiu 880M€ nos 9M23 (+5,2% face ao mesmo período de 2022 e um LfL de +4,1%), com o canal online a representar mais de 15%. Este desempenho das vendas resultou em ganhos de quota de mercado, com a Worten a continuar a reforçar a sua posição de liderança no mercado. Tanto os canais online como offline contribuíram positivamente para este desempenho das vendas, demonstrando o sucesso da proposta de valor omnicanal da Worten. As novas categorias, alavancadas pelo marketplace e pelos serviços adjacentes traduziram-se num importante crescimento de vendas, aumentando a sua relevância no volume de negócios total da Worten, refletindo uma boa execução da estratégia de crescimento da empresa.

No retalho de moda, as marcas da Zeitreel continuaram a enfrentar um ambiente macroeconómico desafiante, agravado pelas condições climáticas anormais, tendo ainda assim atingido vendas de 266M€ nos 9M23, 4% abaixo do mesmo período do ano passado.

No setor imobiliário, a Sierra melhorou o seu desempenho operacional em todas as suas áreas de negócio, conduzindo a um aumento de 50% em termos homólogos do Resultado Direto, para 48M€, e a um aumento de 21% no Resultado Líquido, para 54M€. No seu portefólio europeu de centros comerciais, as vendas dos lojistas registaram um crescimento LfL de dois dígitos quando comparadas com o ano passado e com o período pré-pandemia. Tal foi impulsionado pelo aumento do número de visitantes e pelas taxas de ocupação mais elevadas, que subiram 0,5p.p. para 98% no total. Adicionalmente, a área de serviços da Sierra continuou a ser um impulsionador significativo do desempenho operacional.

Nas tecnologias, a Bright Pixel continuou a explorar novas oportunidades de expansão do seu portefólio ativo, que já inclui mais de 40 empresas de todo o mundo, e reforçou alguns dos investimentos atuais que conduziram a um ligeiro aumento do NAV, para 332M€, e do capital investido no portefólio ativo, para 167M€. Desde o início do ano, a Bright Pixel investiu um montante total de 33,5M€ e expandiu o seu portefólio com 6 novas empresas.

Nos serviços financeiros, as equipas da Universo continuaram a trabalhar no desenvolvimento da parceria com o Bankinter Consumer Finance para a criação de um novo player de referência no crédito ao consumo em Portugal, que deverá estar concluída antes do final do ano. A Universo continuou a apresentar um desempenho operacional resiliente, em linha com os trimestres anteriores, com uma produção total de 719M€ e um volume de negócios total de 36M€ nos 9M23, +34% face ao período homólogo.

Nas telecomunicações, a NOS apresentou um sólido desempenho operacional e financeiro. Durante o 3T23, o volume de negócios cresceu 6,9% em termos homólogos, para 408M€, impulsionado pelos segmentos de negócio de telecomunicações (+4,7%) e de audiovisuais e exibição cinematográfica (+37,2%) que atingiu um recorde histórico de vendas trimestrais de bilhetes. No final dos 9M23, o volume de negócios total atingiu 1,2 mil milhões de euros, +5,3%.

Nas novas avenidas de crescimento, a Sonae criou a Sparkfood, dedicada a investir em empresas inovadoras e que desenvolvem soluções alimentares sustentáveis e saudáveis. Esta unidade opera e investe em empresas da cadeia de valor alimentar, através de duas plataformas de negócio principais: (i) a Alternative.s – fornecedor europeu de alternativas de próxima geração às proteínas animais, nomeadamente à base de plantas; e (ii) a Ingredient.s – fornecedor global de ingredientes naturais para a saúde e bem-estar, sistemas alimentares e nutrição animal. Adicionalmente, a Sparkfood criou a Venture.s, dedicada ao investimento em scale-ups que trarão inovação a estas plataformas em diferentes áreas (produtos, tecnologias e soluções). A Sparkfood conta já com cinco investimentos realizados, todos internacionais e um capital investido de 110 milhões de euros.