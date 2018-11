Sonae, Corticeira Amorim, Mota-Engil e BCP sustentam PSI 20

O principal índice bolsista português, PSI 20, avança 0,27%, para 4.927,21 pontos, em linha com as principais congéneres europeias. “Portugal, entra na semana com o pé direito, a negociar numa tendência positiva”, comenta a senior broker da corretora XTB, Carla Maia Santos.

Em Lisboa, é o setor do reatlho que impulsiona o mercado, com a retalhista Sonae liderar os ganhos.

A Sonae, que é liderada por Paulo Azevedo, soma 2,67%, para 0,84 euros, numa altura em que o setor do retalho “está [a nível mundial] debaixo dos holofotes”.

“A semana passada Warren Buffett vendeu a sua posição na Walmart, depois de esta ter apresentado resultados. E hoje é a vez da JD.com, empresa chinesa de e-commerce, concorrente direta da Alibaba, apresentar resultados antes da abertura dos mercados e que poderá influenciar o sentimento de mercado, uma vez que esta quinta-feira é o Thanksgiven Day [Dia de Açõa de Graças nos Estados Unidos], que inaugura a época de compras de Natal”, lembra Maia Santos.

Ainda no retalho, a Jerónimo Martins soma 0,66%, para 10,72 euros.

“A Mota-Engil também reage em alta, uma vez que também é muito dependente do sentimento externo, mas também na expectativa que o aumento da emissão de obrigações seja bem recebida pelo mercado e encontre procura”, indica a senior broker da XTB. A empresa cotada avança 1,40%, para 1,59 euros.

Em destaque nesta sessão está, ainda, a Corticeira Amorim, que valoriza 1,31%, para 9,26 euros.

A despertar a atenção dos investidores, em Portugal, está a notícia de que a petrolífera estatal angolana, Sonangol, admite a possibilidade de alienação de ativos ‘não-core‘. Segundo a entrevista ao “Expresso”, João Lourenço, presidente de Angola, referiu que a Sonangol deve retirar-se de grande parte dos negócios e das participações em que está envolvida e que não estão relacionadas com a sua atividade principal. A tendência angolana será a de sair das grandes empresas portuguesas, como é o caso do BCP e também da Galp.

Nesta altura, o BCP avança 0,97%, para 0,24 euros.

Já a Galp Energia, perde 1,04%, para 14,70 euros, contrariando também a tendência no mercado petrolífero. O Brent ganha 0,34%, para 66,99 dólares, e o WTI avança 0,92%, para 56,98 dólares.

Em contraciclo, destaque para a Ibersole Semapa.

No resto da Europa, entre as princpais congéneres europeias, a tendência é positiva. O alemão DAX avança 0,07%, o britânico FTSE 100 ganha 0,34%, o francês CAC 40 soma 0,07%, o holandês AEX cresce 0,31%, o espanhol IBEX 35 valoriza 0,30% e o italiano FTSE MIB sobe 0,61%.

“O verde mantém-se na negociação europeia, ainda que com ganhos mais tímidos face ao arranque da sessão”, considera o MTrader do Millennium BCP, Ramiro Loureiro.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,07%, para 1,14 dólares.