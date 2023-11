Nova unidade de negócio do Grupo já investiu mais de 110 milhões de euros na aquisição de participações em cinco empresas e start-ups, todas de origem internacional: Reino Unido, Alemanha, Itália e França.

15 Novembro 2023, 18h42

A Sonae criou uma unidade de negócio, a Sparkfood, para investir na próxima geração de empresas dedicadas a soluções alimentares sustentáveis e saudáveis, tendo já concretizado cinco investimentos que totalizam mais de 110 milhões de euros.

Segundo comunicado enviado à CMVM, “a Sparkfood opera e investe em empresas da cadeia de valor alimentar, através de duas plataformas de negócio principais. A Alternative.s posiciona-se como um fornecedor europeu de alternativas de próxima geração às proteínas animais, nomeadamente à base de plantas; e a Ingredient.s, um fornecedor global de ingredientes naturais para os setores da saúde e bem-estar, sistemas alimentares e nutrição animal. Adicionalmente, a Sparkfood tem também um braço de venture capital – Venture.s – dedicada ao investimento em expansões (scale-ups) que trarão inovação para ambas as plataformas em diferentes áreas: produtos, tecnologias e soluções”.

No final dos nove primeiros meses do ano, o portefólio da Sparkfood incluía já cinco empresas, todas internacionais, fruto do extenso trabalho de análise de mercado e procura proativa de oportunidades de negócio realizado pela equipa da Sparkfood nos últimos dois anos e que resultou num capital investido de mais de 110 milhões de euros.

Na plataforma Alternative.s, os investimentos incluem a Gosh! Foods, um produtor de alimentos à base de plantas com sede no Reino Unido (participação maioritária), e a Mondarella, uma empresa sediada na Alemanha e em expansão, que inova no mercado de queijo à base de plantas (participação minoritária).

Na plataforma Ingredient.s, a Sparkfood detém uma participação maioritária na SparkVos, um grupo italiano de empresas focado na produção industrial e distribuição de ingredientes naturais para o segmento da saúde e bem-estar.

Já no braço de Ventures, os investimentos incluem uma participação maioritária na Bluu, start-up de biotecnologia alimentar, sediada na Alemanha, que desenvolve soluções para a indústria de peixe cultivado à base de células, e uma participação minoritária na Bon Vivant, start-up francesa dedicada ao desenvolvimento e à produção de proteínas lácteas livres de origem animal, através de fermentação de precisão.