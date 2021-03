Sonae “atenta a novas oportunidades” de investimento financeiro em 2021

A Sonae criou em 2020, ano de pandemia, cerca de 1.180 postos de trabalho, disse a CEO do grupo, Cláudia Azevedo, na conferência de imprensa online de apresentação dos resultados referentes ao exercício de 2020.

Cláudia Azevedo referiu que a presença do grupo no online e nas vendas digitais – com novas plataformas, novas formas de pagamento e de entregas – foi uma das principais decisões do ano, que surgiu como resposta à pandemia, mas também como lançamento de uma estratégia de digitalização que será o futuro do grupo.

Para a CEO da Sonae, esta presença no digital observa-se também pelo facto de o grupo ter apostado cada vez mais, ao longo de 2020, em novas empresas que se situam precisamente nesse segmento.

João Ghünter Amaral, Chief Development Officer (CDO) da Sonae, explicou toda a logística mas principalmente toda a transformação tecnológica que foi necessário implementar como resposta à pandemia. Mas, recordou, o grupo não era ‘virgem’ na matéria – por exemplo, os horários flexíveis já eram uma norma existente.

Reforçando, como já havia dito Cláudia Azevedo, o papel muito importante dos colaboradores – o CDO explicou que a aposta foi garantir que as cadeias de abastecimento não teriam quebras e que a normalidade possível seria um fim em si.

João Ghünter Amaral disse ainda que a Sonae será uma empresa livre da produção de gazes com efeito de estufa a partir de 2040 – num esforço que se alarga a todo um plano de reconversão no sentido da reciclagem e da economia circular – neste particular, a questão das embalagens no segmento dos hipermercados irá assumir uma posição de destaque.

A João Dolores, CFO da Sonae, coube apresentar os resultados de cada uma das frentes de negócio. Em resumo, o volume de negócios da Sonae MC atingiu um total de 5.153 milhões de euros o que representou um crescimento de 9,6% em termos homólogos, e um aumento das vendas LfL de 6,6%. Relativamente à rentabilidade, a Sonae MC foi capaz de apresentar uma evolução do EBITDA subjacente em linha com o crescimento das vendas, aumentando 10% para 526 milhões, com o crescimento das vendas a mitigar os custos relacionados com a Covid-19.

A Worten apresentou um crescimento de 6,8% em termos homólogos (8,6% LfL), alcançando um volume de negócios total de 1.161 milhões de euros. A Worten, tal como a Sonae MC, foi uma das áreas que mais cresceu em termos do segmento online.

Por seu turno, o volume de negócios total da Sonae Fashion ascendeu a 344 milhões de euros, diminuindo apenas 12,2% face ao ano anterior. As vendas online foram fundamentais para este desempenho, tendo duplicado o seu peso no volume de negócios total, passando de 7% em 2019 para 14% em 2020. A geração de caixa foi muito negativa, mas o grupo conseguiu suportar o problema.

A ISRG terminou 2020 com um volume de negócios de 660 milhões de euros (menos 2% em termos homólogos) e um EBITDA de 48 milhões. Já o volume de negócios da Sonae FS ascendeu a um total de 35 milhões de euros em 2020, menos 9,1% face a 2019. Relativamente à rentabilidade, o EBITDA subjacente seguiu a tendência das vendas, cifrando-se em 8,2 milhões. As vendas online triplicaram

O portefólio consolidado da Sonae IM ficou ligeiramente abaixo do ano passado em termos de volume de negócios, fixando-se em 115 milhões em 2020, mas registou uma melhoria significativa do EBITDA subjacente quando comparado a 2019 (mais cinco milhões), com quase todas as empresas consolidadas a apresentarem desempenhos positivos face ao ano passado.

O resultado líquido da Sonae Sierra desde o início da pandemia (de abril a dezembro) situou-se em menos 89 milhões de euros, o que conduziu a um resultado líquido anual de negativo em 42 milhões – impulsionado pelo desempenho operacional negativo do portefólio de investimentos europeus e pela redução de 7% do valor dos ativos. Como resultado, o INREV NAV no final de 2020 situou-se em 902 milhões.

Finalmente, a NOS registou receitas de 1.368 milhões em 2020 e um EBITDA de 603 milhões de euros. As salas de cinema foram a atividade mais impactada pela pandemia.

Como foi reportado à CMVM esta manhã de quinta-feira, o grupo Sonae registou um lucro da ordem dos 71 milhões de euros no final do exercício de 2020, o que representa um decréscimo de 57,3% em relação ao ano anterior, mas a administração do grupo salienta a obtenção de lucros no final de um ano fortemente marcado pela pandemia.

O grupo enfatiza ainda o facto de a Sonae ter fechado os primeiros nove meses de 2020 com prejuízos de 36 milhões de euros (que comparavam com lucros de 131 milhões no mesmo período de 2019), tendo pior isso conseguido reverter com sucesso essa direção. O EBITDA subjacente manteve-se praticamente estável em 593 milhões de euros. O investimento total foi superior a 500 milhões de euros. A dívida foi reduzida em 47 milhões de euros, que é agora de 1.103 milhões – não tendo qualquer necessidade de refinanciamento imediato. “2020 foi um ano de superação, com o reforço da solidez financeira do grupo”, concluiu.

‘Floresta Sonae’, com um milhão de árvores – para compensar emissões da frota do grupo e “uma homenagem muito sentida ao meu pai”, é um dos projetos para 2021, disse Cláudia Azevedo – que será plantada em Mangualde, com impacto da Sonae Arauto. Quanto a novos investimentos, o grupo vai continuar em linha com 2020 e em termos operacionais. O investimento financeiro para 2021, que não tem um caráter recorrente, o grupo vai estar atento às oportunidades que vierem a surgir, disse o CFO, João Ghünter Amaral.

