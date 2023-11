O índice PSI recuou 0,81% na sessão desta quinta-feira marcada pela queda no preço de negociação do barril de crude, para perto dos 73 dólares.

16 Novembro 2023, 17h09

A bolsa de Lisboa tombou 0,81% na sessão desta quinta-feira, até aos 6.247,63 pontos, em dia de queda acentuada no preço do barril de crude.

Entre as quedas mais pronunciadas, a Sonae chegou aos 3,59% e terminou a sessão nos 0,914 euros, ao passo que a Galp desvalorizou 2,80%, até aos 13,35 euros por título. Seguiu-se a Altri, ao perder 1,56% para os 4,426 euros e o BCP que derrapou 0,91% e encerrou nos 0,2823 euros.

Em sentido contrário ficou o grupo EDP, na medida em que a cotada com o mesmo nome se adiantou 0,97% até aos 4,27 euros, enquanto a EDP Renováveis somou 0,92% e alcançou os 16,42 euros.

Lá fora, entre as praças europeias, registou-se um sentimento misto, sendo que a perda mais forte foi do índice do Reino Unido, na ordem de 0,93%. Logo atrás, França perdeu 0,57%, ao passo que Itália resvalou 0,32% e o índice agregado Euro Stoxx recuou 0,28%. Em sentido contrário, Espanha avançou 0,31%, ao passo que a Alemanha deu um salto de 0,25%

No mercado petrolífero, o dia foi amplamente negativo, com o crude a tombar 4,49% para os 73,22 dólares por barril.