Sonae e Galp impulsionam PSI 20

O principal índice bolsista português, PSI 20, soma 0,63%, para 4.947,63 pontos, esta sexta-feira, em linha com as principais praças europeias que recuperam da turbulência do Brexit. Em Lisboa, Galp e Sonae impulsionam a praça, quando apenas três empresas cotadas negoceiam em baixa.

A Galp está a negociar em alta, acompanhando a tendência de recuperação do mercado petrolífero. A empresa liderada por Carlos Gomes da Silva lidera os ganhos no PSI 20, valorizando 1,90%, para 15 euros.

Em Londres, o Brent, que é referência em Portugal, avança 1,59%, para 67,68 dólares, enquanto o WTI, em Nova Iorque, cresce 1,38%, para 57,24 dólares.

“O petróleo reage em alta, com os stocks de petróleo ontem a saírem abaixo do esperado, seguindo uma correcção em alta”, explicou a senior broker da corretora XTB, Carla Maia Santos.

A Sonae SGPS é outro destaque da sessão, com os investidores a reagirem hoje aos resultados positivos da empresa, reportados na quinta-feira. A retalhista sobe 1,22%, para 0,83 euros. A empresa apresentou um lucro de 200 milhões, no terceiro trimestre, um valor superior em mais de 50% face ao ano anterior e acima das expetativas dos analistas, tendo beneficiado da aquisição de 20% da Sonae Sierra. A dívida líquida da Sonae subiu para 1,5 mil milhões de euros, subida que a empresa atribui à compra de 20% da Sonae Sierra, que custou 256 milhões de euros.

Ainda no setor do retalho, também a Jerónimo Martins sobressai, estando a negociar 1,47%, para 10,68 euros. “Os investidores estão a sub-valorizar as notícias do setor do retalho. Ontem, o guru dos mercados, Warren Buffett vendeu a sua parte de acções na Walmart, criando uma onda de vendas no sector que tem tido uma das piores performances este ano”, analisou Carla Maia Santos.

As empresas cotadas do grupo EDP também poderão ser destaque ao longo da sessão de hoje, uma vez que o regulador do mercado brasileiro já se pronunciou sobre a OPA da China Three Gorges (CTG) à EDP. O regulador do mercado de capitais concluiu que a CTG não é obrigada a lançar também uma OPA à EDP Brasil, para concluir com sucesso o controlo da EDP.

Por ora, a EDP avança 0,16%, para 3,07 euros, e a EDP Renováveis ganha 0,39%, para 7,77 euros.

Em contraciclo, apenas a NOS, a Ibersol e a Sonae Capitais.

Entre as principais congéneres europeias, o alemão DAX ganha 0,47%, o britânico FTSE 100 avança 0,07%, o francês CAC 40 sobe 0,24%, o holandês AEX cresce 0,32%, o espanhol IBEX 35 valoriza 0,16% e o italiano FTSE MIB soma 0,58%. O grande destaque na Europa é o Brexit, embora “o índice FTSE 100 não reaja tanto à novela Brexit como se poderia pensar, uma vez que é maioritariamente constituído por empresas internacionais e não nacionais”.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,05%, para 1,13 dólares. Já a libra aprecia 0,23%, para 1,20 dólares. “A libra corrige em alta face ao dólar – GBPUSD – depois da desvalorização do dia de ontem, no entanto, enquanto a instabilidade persistir a libra será sempre o activo mais afectado”, conta a senior broker da XTB.

[Dados das 10h02]