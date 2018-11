Sonae e Mota-Engil pressionam abertura da bolsa nacional

A bolsa portuguesa iniciou sessão esta terça-feira, 6 de novembro, a negociar com perdas, numa altura em que as praças europeias seguem mistas. O principal índice português, PSI 20, soma 0,30% para 4.972,76 pontos, pressionado pelas desvalorizações da Sonae e Mota-Engil.

A destacar-se pela negativa está a Sonae, que cai 1,03% para 0,863 euros. A acompanhar as perdas da retalhista estão também a EDP Renováveis (-1,20%), o BCP (-0,62%), a Mota-Engil (-1,04%), a Semapa (-0,13%) e a Galp Energia (-0,13%).

Em contraciclo estão a Jerónimo Martins (0,14%), a Pharol (0,79%), a EDP (0,13%), a NOS (0,29%) e a F. Ramada (0,54%).

“Na sessão de hoje, o BCP deverá voltar a captar as atenções.Na assembleia-geral realizada ontem, foi aprovada uma reformulação contabilística, com ‘a finalidade especial do reforço inequívoco de condições futuras de existência de fundos suscetíveis de qualificação regulatória como distribuíveis’, isto é, abrindo a possibilidade de distribuição de dividendos, algo que está em linha com o plano de negócios para 2018-2020 anunciado pelo banco no 1.º semestre do ano, durante a apresentação de resultados”, indicam os analistas do BPI Online.

As restantes praças europeias abriram com um sentimento misto. O índice alemão DAX soma 0,13%. Em sentido contrário, o francês CAC desvaloriza 0,21%, o italiano FTSE MIB deprecia 0,33%, o holandês AEX cai 0,03%, o britânico FTSE 100 perde 0,16% e o espanhol IBEX 35 tomba 0,44%.

No mercado petrolífero, o Brent desvaloriza 0,62% para os 72,72 dólares por barril e o crude WTI aprecia 0,35% para os 62,88 dólares.

No mercado cambial, o euro aprecia ligeiramente 0,03% para 1,141 dólares e a libra soma 0,28% para 1,307 dólares.