Sonae e NOS lideram subidas na Bolsa de Lisboa ao fim da manhã

As ações da Sonae estãoa subir 1,97% para 0,906 euros, na sequência de ontem ter anunciado a conclusão de aquisição de posição na Sonae Sierra. Ontem, em comunicado à CMVM, a Sonae SGPS informou que na sequência da aprovação por parte das autoridades da concorrência competentes, foi concluída a transação nos termos anunciados ao mercado no passado dia 14 de julho, de aquisição de uma participação de 20% da Sonae Sierra SGPS ao grupo Grosvenor, pelo valor total de 255,9 milhões.

Numa sessão em que o PSI 20 sobe 0,38% acompanhando as congéneres europeias, as ações da NOS destacam-se também ao subirem 1,88% para 5,045 euros.

Em Lisboa só a Galp (-1,31%; a Mota-Engil (-0,68%) e a Pharol (-0,32%) se destacam pela negativa.

A generalidade das praças europeias negoceia em alta a meio da manhã desta quinta-feira. Nesta altura, em cima da hora de almoço, o EuroStoxx 50 valoriza 0,79% com o Dax alemão a ter a mesma subida.

Segundo o analista do Millennium bcp Investment Banking é o setor automóvel que está hoje a acelerar perante expectativas de que os EUA e a China possam chegar a um entendimento no meio da atual guerra comercial. “Isto porque o The Wall Street Journal dá conta que o governo de Trump está disposto a encetar nova ronda de negociações com Pequim este mês, de forma a tentar evitar a aplicação de novas tarifas de 200 mil milhões de dólares nas exportações chinesas para os EUA.

O analista destaca que “na Banca as ações do Commerzbank seguem em alta após uma recomendação de compra, com as do Deutsche Bank a acompanharem o movimento, dias depois de terem surgido rumores de que o Governo alemão poderia ser favorável a uma fusão”.

“No setor tecnológico a primeira reação das ações da Apple ao lançamento dos novos iPhones foi fraca, com as ações a deslizarem mais de 1% na sessão de ontem e depois no after-hours, mas os títulos aparecem agora a recuperar em pre-market, o que ajuda ao sentimento positivo das fabricantes de semicondutores europeias como STMI (+2,3%), Dialog (+3,7%) ou ams AG (+4,1%)”, refere o BCP.

Em termos de macroeconomia, destaque para a inflação na Alemanha que abrandou em agosto. O Índice Harmonizado de preços no consumidor (IHPC) denotou uma queda da inflação de 2,1% para 1,9%

Por outro lado a inflação em França mantém-se forte. O IHPC registou variação homóloga de 2,6% em agosto, o mesmo nível de inflação que o registado em julho e a denotar um patamar superior ao verificado no agregado da Zona Euro.

Noutros mercados, o petróleo está em queda significativa. O Brent em Londres cai 0,75% para 79,14 dólares e o WTI nos EUA cai 1,28% para 69, 47 dólares.

O euro sobe 0,06% para 1,1633 dólares.

No mercado das obrigações soberanas a dívida alemã a 10 anos sobe 0,7 pontos base para 0,418%. Ao passo que as dívidas dos países da Península Ibérica caem, melhorando o spread face à dívida alemã.

Os juros da dívida portuguesa caem 1,4 pontos base para 1,848% e lidera as quedas face a Espanha (-0,1 pontos base para 1,087%).

A dívida italiana agrava-se 0,9 pontos base para 2,960%.

Isto numa altura em que é notícia o facto de o Banco Central Europeu (BCE) ter decidido manter esta quinta-feira, 13 de Setembro, a taxa directora dos juros inalterada em 0%. Os governadores também decidiram concretizar o plano de redução dos estímulos, passando as compras líquidas de activos para 15 mil milhões de euros já a partir do próximo mês, dos anteriores 30 mil milhões de euros.