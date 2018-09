Sonae MC tem prejuízo de 13 milhões de euros no primeiro semestre

Ler mais

A Sonae MC, negócio de retalho do grupo liderado por Paulo de Azevedo, registou um prejuízo de 13 milhões de euros no primeiro semestre do ano, segundo anunciou este sábado em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O volume de negócios consolidado da Sonae MC totalizou 2,6 mil milhões de euros, o que corresponde a um acréscimo de 6,4% face ao verificado no período homólogo.

“Esta evolução beneficiou do aumento da contribuição de todos os negócios, com destaque para a Sonae MC e Worten, com uma evolução de 7% em ambos os casos, para Sonae Financial Services (+28%) e Maxmat (+12%)”, explicou a empresa.

O cash-flow operacional (EBITDA) subiu para 122 milhões de euros, tendo aumentado em todos os negócios. “O segundo trimestre de 2018 beneficiou, pela primeira vez, da contribuição da ISRG, que consolida a sua performance através do método de equivalência patrimonial”, referiu ainda.

No total, a margem de EBITDA foi de 4,7% das vendas, o que representa uma subida de 0,2 pontos percentuais em relação a igual período do ano anterior.

No final de junho, a Sonae MC detinha um portefólio global de 1.688 lojas, a que correspondia uma área de venda de 1.132 mil metros quadrados.

“As linhas estratégicas de atuação da Sonae MC privilegiam o crescimento e o reforço da proposta de valor, assente num investimento continuado em eficiência e inovação. Este posicionamento, adotado consistentemente pela companhia, tem permitido combinar sólidos ritmos de crescimento com assinaláveis índices de rendibilidade, e estará novamente na base da atuação da empresa ao longo dos próximos meses”, acrescentou ainda o grupo.