Sonae reforça na América Latina e entra no Equador com a Losan

A Sonae continua a reforçar a marca Losan, que comprou no mercado espanhol, desta vez através do investimento na América Latina e em primeiro lugar no mercado do Equador: a empresa começará a operar no mercado equatoriano no próximo ano.

Com a entrada no Equador, a Losan fortalecerá as suas operações no mercado latino-americano onde já tem forte presença, especialmente no México e na Colômbia, onde possui subsidiárias próprias. O mercado do Equador será assim o seu terceiro investimento, conforme avança o jornal espanhol ‘Modaes’.

A empresa está presente em mais de quarenta países através de quatro mil pontos de venda multimarcas. No próximo ano, segundo a mesma fonte, a Losan pretende também reforçar os seus negócios no Canadá, na Índia e nos Estados Unidos, os mercados onde mais recentemente começou a operar.

A Índia será a aposta mais significativa. No que respeita ao Canadá e aos Estados Unidos, a empresa do grupo Sonae reforçará a sua rede de agentes comerciais de forma a expandir as operações e estabelecer interesses num maior número de cidades.

A Losan possui ainda subsidiárias na Turquia e na Rússia e escritórios comerciais na Itália e na Polónia.

Em Espanha, a empresa está a finalizar a abertura de um outlet em Benidorm, que está prestes a tornar-se operacional. Atualmente, a Losan possui oito estabelecimentos sob este tipo de conceito.

Com um volume de negócios de cerca de 60 milhões de euros e cerca de 200 colaboradores, a empresa espera fechar neste ano com um aumento da faturação da ordem dos 5%, menos que o esperado por causa das vendas nos mercados europeus, que não corresponderma ao que era esperado. Fundada em 1985 por Luis López, a Losan faz parte da Sonae desde 2015.