14 Novembro 2023, 23h45

A Sonae SGPS anunciou ao mercado alterações no Conselho de Administração. Margaret Lorraine Trainer apresentou a renúncia ao cargo de Administradora Não-Executiva do Conselho de Administração da Sonae, por motivos pessoais e com efeitos imediatos.

“Embora lamente a decisão de Lorraine Trainer, o Conselho de Administração compreende plenamente, respeita e aceita a sua decisão”, sublinha a empresa.

O Conselho de Administração “informa que, na presente data, aprovou por unanimidade, proceder à cooptação de Maria Teresa Ballester Fornes como Administradora Não-Executiva Independente da Sonae”.

“Maria Teresa Ballester Fornes tem mais de 25 anos de experiência em funções executivas de investimento no setor de private equity, para além de desempenhar, e de ter desempenhado, funções de Administradora Não-Executiva em empresas cotadas de referência”, acrescenta a Sonae.