Sonae Sierra com prejuízos de 9 milhões de euros em 2019

A Sonae Sierra endereçeu à Comissão de Mercados de Valores Imobiliários (CMVM) um documento onde afirma que o grupo teve, no final do exercício de 2019, resultados líquidos negativos da ordem dos 9,28 milhões de euros. O documento afirma ainda que, em assembleia geral, o grupo decidiu que “o resultado negativo seja integralmente seja integralmente afeto à rubrica resultados transitados”.

A administração do grupo aprovou ainda que “seja efetuada uma distribuição de Reservas Livres com um valor de 7,64 euros por ação”.

Recorde-se que a Sonae Sierra, o braço imobiliário da Sonae, teve um lucro de 110 milhões de euros em 2018, semelhante ao obtido no ano anterior. Relativamente ao EBIT da Sonae Sierra para esse ano, cresceu 2,8%, um aumento que reflete “a melhoria no desempenho do seu portefólio na Europa e no Brasil, bem como a melhoria no desempenho da área de Serviços”.

A empresa liderada por Fernando Guedes de Oliveira revelava que iria manter em 2019 “a sua atividade de reciclagem de capital de forma seletiva, prosseguindo também uma estratégia de crescimento de longo prazo dos seus ativos mais maduros na Península Ibérica e focando-se no fortalecimento da sua presença internacional”.