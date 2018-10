Sonae Sierra inaugura novo outlet na Grécia em novembro

O Fashion City Outlet, projeto da Sonae Sierra e da Bluehouse Capital em Larissa, região de Tessália, na Grécia, abre portas a 15 de novembro de 2018. “Este será o primeiro outlet center na região e vai proporcionar aos seus residentes uma experiência única, oferecendo as melhores marcas aos melhores preços, e ainda entretenimento e lazer”, refere o grupo nacional.

O novo outlet, que ficará situado a uma curta distância de importantes cidades – como Larissa, Karditsa, Trikala e Volos –, pretende ser o destino de compras eleito pelos cerca de 900 mil residentes na região.

No total, o outlet terá uma área total de 20 mil m2 de área bruta locável e acolherá 75 lojas de marcas de referência de roupa e sapatos para homem, mulher e crianças, lojas de acessórios e cosmética, desporto e lojas de eletrónica.

“Destacam-se marcas gregas líderes no mercado, assim como marcas internacionais, algumas das quais irão operar pela primeira vez na Grécia. O outlet será ainda um lugar privilegiado para momentos de lazer de crianças e adultos, com um cinema multiplex com três salas, um playground com uma área de mil m2 e uma oferta gastronómica variada”, refere a empresa.

Nikos Roupakas, gestor de ativos da Bluehouse Capital, destaca, citado em comunicado, que “o Fashion City Outlet vai trazer aos residentes de Tessália e visitantes da região, as melhores marcas e oferta de lazer e entretenimento. Os consumidores da região adoram a moda e procuram novas lojas e experiências de lazer”. “O Fashion City Outlet combina estas duas necessidades e procura assim ser o destino que oferece opções únicas, numa localização com ótimo acesso”, diz.

Já Thanos Efthimiopoulos, diretor-geral da Sonae Sierra na Grécia, acrescenta que “é um novo tipo de oferta para os residentes da região, bem como, para os turistas”. “Estamos confiantes de que o novo Fashion City Outlet irá dinamizar o mercado e a comunidade local e que este será bem recebido pela região de Tessália quando abrirmos as portas no próximo dia 15 de novembro”, defende.