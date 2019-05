Sonae Sierra investe 151 milhões de euros no Centro Comercial Colombo

A Sonae Sierra vai investir 151 milhões de euros na construção de um terceiro edifício de escritórios e na expansão da área comercial do Centro Colombo, em Lisboa, devendo a obra arrancar ainda este ano, anunciou esta quarta-feira o presidente executivo.

“Está tudo licenciado e esperamos iniciar este ano”, afirmou Fernando Guedes de Oliveira, precisando que o novo edifício de escritórios – que se junta às torres Ocidente e Oriente, já existentes – terá 33.000 metros quadrados distribuídos por nove pisos e que a expansão da área comercial será de 10.500 metros quadrados de área bruta locável (ABL).

O presidente executivo da Sonae Sierra falava num encontro com jornalistas na Maia, Porto.

A construção do novo edifício e a ampliação do Centro Comercial Colombo chegou a estar prevista para 2017, mas segundo Guedes de Oliveira o projeto atrasou-se “sobretudo devido à necessidade de reforçar todo o Colombo, por baixo da torre” a construir.

Em 2015, a Sonae tinha anunciado a intenção de construir dois edifícios, um com 13 pisos e o outro com seis, num total de 48 mil metros quadrados, mas o projeto acabou por não avançar após articulação com a autarquia de Lisboa.

O Centro Colombo foi construído em 1997. Uns anos depois, foi concluída a construção da torre de escritórios Oriente (2009) e da torre Ocidente (2011).