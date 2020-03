Sonaecom reduz resultados líquidos em 25%

A Sonaecom apresentou no final de 2019 um volume de negócios consolidado de 132,4 milhões de euros, mais 21,1% que no período homólogo de 2018 (ou mais 3,8% numa base comparável), mas os resultados líquidos ficaram nos 51,5 milhões, abaixo dos 69 milhões registados no final de 2018.

Por outro lado, EBITDA total atingiu os 30,5 milhões de euros, incluindo 11,5 milhões de itens não recorrentes pela venda da Sapethy e da We Do, afirma o grupo liderado na sua cúpula por Cláudia Azevedo em comunicado enviado à CMVM.

O documento especifica que a NOS, a operadora de telecomunicações, atingiu um volume de negócios de 115,8 milhões de euros, mais 4,3% numa base comparável.

Quanto ao jornal Público, o documento afirma que “continuou a executar a sua estratégia digital”, o que lhe permitiu aumentar as receitas em 6,4%.