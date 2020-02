Sonangol quer aumentar produção própria em quase 100 mil barris até 2027

Num comunicado, enviado hoje à agência Lusa, Cipriano Cassamá recorda que está no país “em uso das suas faculdades mentais e em pleno exercício das suas funções” e que já tinha dito a Nuno Nabian de que este não tinha “competências de conferir posse ao Presidente da República e muito menos dirigir as reuniões dos órgãos internos da assembleia com o presidente no país”.