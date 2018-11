Sonda InSight da NASA aterra hoje em Marte (Vídeo)

Se tudo correr como o previsto, a sonda espacial InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) da NASA (National Aeronautics and Space Administration) irá aterrar hoje na região de “Elysium Planitia” do planeta Marte.

Depois de seis meses e meio de viagem, a sonda InSight, equipada com vários instrumentos geológicos, irá chegar à superfície do planeta vermelho às 20h00 (hora de Lisboa).

A missão da sonda espacial InSight vai demorar cerca de dois anos e tem como objectivo estudar o interior de Marte. Pode, ainda, ajudar a compreender a formação dos planetas rochosos do Sistema Solar, incluindo a Terra.

Para ver o stream da chegada da sonda ao planeta vermelho, clique aqui.