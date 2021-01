Sondagem Aximage dá vitória a Marcelo à primeira volta, Ana Gomes em segundo lugar

O barómetro dá à ex-eurodeputada do PS 15,4% das intenções de voto, o mesmo o resultado do estudo de dezembro, e está 5,4 pontos percentuais à frente de André Ventura, candidato e deputado do Chega, de extrema-direita, que tem 9,7%, mais 1,7 pontos comparando com o mês anterior.

Relativamente ao estudo do mês anterior, o Presidente recandidato, com o apoio do PSD e CDS-PP, perdeu 1,7 pontos.

À esquerda, João Ferreira, o candidato apoiado pelo PCP, surge com 5%, 0,7 pontos percentuais à frente de Marisa Matias, candidata do Bloco de Esquerda, Marisa Matias, que tem 4,3% no estudo da Aximage.

Nesta sondagem, Marisa está um ponto percentual à frente de Tiago Mayan Gonçalves, da Iniciativa Liberal, com 3,3% das preferências dos inquiridos, que é dos candidatos que mais sobe (2,2 pontos percentuais) relativamente ao estudo do mês anterior.

Vitorino Silva, o líder do partido RIR, mais conhecido por Tino de Rans, está na última posição com 1,5%.

O barómetro da Aximage estima uma abstenção em torno dos 58% para a votação do próximo domingo.

Segundo a ficha técnica, os trabalhos de campo desta sondagem da Aximage decorreram entre 09 e 15 de janeiro, foram efetuadas 1.183 entrevistas telefónicas a cidadãos com mais de 18 anos residentes em Portugal .

Foi feita uma amostragem por quotas, por sexo, idade e região, a partir de um universo conhecido, reequilibrado por sexo, escolaridade e região. A amostra de 1.183 entrevistas corresponde a um intervalo de confiança de 95% e uma margem de erro de 2,8%.

As eleições presidenciais, que se realizam em plena epidemia de covid-19 em Portugal, estão marcadas para domingo e esta é a 10.ª vez que os portugueses são chamados a escolher o Presidente da República em democracia, desde 1976.

A campanha eleitoral termina hoje. Concorrem às eleições sete candidatos, Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).