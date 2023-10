O Presidente da República continua a ser o político mais popular, mas agora apenas com 10 pontos positivos face à última sondagem, enquanto o primeiro-ministro perdeu três pontos e conta com um saldo negativo de 22 pontos.

28 Outubro 2023, 15h57

Apesar de continuar a ser o político mais popular, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa viu a sua popularidade junto dos portugueses descer para apenas com 10 pontos positivos face à última sondagem realizada pela Aximage para o ‘Diário de Notícias’, ‘TSF’ e ‘Jornal de Notícias’, divulgada este sábado.

Por sua vez, o primeiro-ministro António Costa perdeu três pontos e conta com um saldo negativo de 22 pontos. Uma quebra que é justificada pela apresentação do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), bem como medidas como o alívio no IRS.

Um dos indicadores desta sondagem é o da confiança, com os portugueses a mostrarem que confiam mais no Presidente da República (46%) face a António Costa (18%), sendo que a diferença em relação à sondagem anterior diminuiu de 35 para 28 pontos.