S&P 500 cai pela sexta sessão consecutiva e Wall Street termina em terreno negativo

Os três principais índices bolsistas norte-americanos encerraram a sessão desta quinta-feira em baixa, dando continuidade a uma tendência pessimista iniciada no começo da semana. Má figura tem feito o financeiro S&P 500 que caiu pela sexta sessão consecutiva. Também o Nasdaq ainda não recuperou da sessão de ontem, a pior em sete anos.

O industrial Dow Jones fechou a perder 2,13%, para 25.052,97 pontos; o financeiro S&P 500 caiu 2,06%, para 2.728,37 pontos; e o Nasdaq recuou 1,25% para 7.329,06 pontos.

Embora o setor tecnológico tenha recuperado da sessão anterior, as empresas do setor não sairam do terreno negativo.