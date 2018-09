Space X revela quem será o primeiro turista da Lua na segunda-feira

A Space Exploration Technologies (Space X) vai revelar quem é o primeiro turista a viajar até à Lua a bordo do seu veículo BFR. A empresa de transportes e sistemas aeroespaciais, liderada por Elon Musk, divulgará o nome do ‘sortudo’ já na próxima segunda-feira.

Numa publicação na rede social Twitter, a Space X lembra que apenas 24 pessoas foram à Lua na História da Humanidade. “Ninguém a visitou desde a última missão Apollo, em 1972”, refere a fabricante de foguetões e naves espaciais.

“A SpaceX autorizou o primeiro passageiro privado do mundo a voar ao redor da Lua a bordo do nosso veículo de lançamento BFR – um passo importante para permitir o acesso de pessoas comuns que sonham em viajar para o espaço. Descubra quem vai voar e porquê na segunda-feira, 17 de setembro”, adiantou a empresa sediada em Hawthorne, na Califórnia.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk

— SpaceX (@SpaceX) September 14, 2018