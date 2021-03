Specialized assina acordo com um dos fundadores da Tesla para a reciclagem de bicicletas elétricas

A Specialized, terceira maior produtora de bicicletas elétricas dos Estados Unidos, anunciou um acordo com um dos fundadores da Tesla, Jeffrey Straubel que através da sua empresa ‘Redwood Materials’, ficará encarregue de reciclar as baterias elétricas da fabricante norte-americana, segundo o portal “The Verge”.

Numa altura em que as vendas de bicicletas elétricas atingem números recorde, a preocupação com o que acontece às baterias utilizadas está na ordem do dia. Com base neste tópico, a Specialized encontrou na Redwood Materials a parceira ideal para dar uma nova vida ao material obsoleto.

De acordo com um relatório do The Verge, a Redwood – que atualmente recicla baterias para veículos elétricos – avaliará as baterias obsoletas das bicicletas e fará duas coisas – primeiramente, a empresa identifica componentes como conectores e suportes que podem ser reutilizados de forma viável. Em seguida, as próprias baterias são processadas para que elementos como níquel, cobalto e cobre possam ser extraídos e usados ​​novamente no processo de produção da bateria.

Quanto à recuperação dessas baterias, a Specialized afirmou que planeia recolhê-las aos seus parceiros do retalho através de um programa piloto, que reencaminha todas as baterias recuperadas para as instalações de Redwood. Para além de recolher os componentes e reutilizá-los, a Specialized pretende reduzir o uso de combustíveis fósseis para transportar as baterias estragadas para outro lugar onde serão processadas e evitar que estes componentes sejam enviados para países em desenvolvimento, onde as pessoas são pagas para destruí-las por conta própria e recuperar materiais utilizáveis sem segurança nem proteção ambiental.

A Lime, é outra das empresas que produz bicicletas elétricas que também anunciou recentemente uma parceria para a transformação de baterias elétricas, desta feita para posterior uso em colunas portáteis sem fios. Ainda assim, considerando a quantidade de baterias de bicicletas elétricas compradas impulsionadas pela pandemia, dando seguimento a uma tendência que já registada no período pré-pandémico, as fabricantes terão de pensar em planos mais abrangentes para lidar com o lixo eletrónico que daí resultará.