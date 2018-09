Spin-off portuguesa ITSCREDIT apresenta nos EUA app mobile de atribuição de crédito instantâneo

Ler mais

A spin-off portuguesa ITSCREDIT apresenta esta noite, em Times Square, Nova Iorque, uma solução tecnológica que incorpora uma app mobile de atribuição de crédito instantâneo. Na plateia, está confirmada a presença dos 15 maiores bancos norte-americanos, entre os quais o Bank of America, o Citi e o Wells Fargo, segundo o comunicado.

“Vamos demonstrar o potencial do FlowCredit, que consiste numa plataforma que gere e monitoriza todas as fases do ciclo de vida do crédito, permitindo às instituições financeiras a disponibilização dos seus produtos de uma forma simples e inovadora, na medida em que permite uma integração com os modelos de negócio de entidades parceiras”, explica João Lima Pinto, CEO da ITSCREDIT.

Lançada no passado mês de abril, como spin-off da tecnológica ITSector, a ITSCREDIT é especialista no desenvolvimento de software destinado ao acompanhamento de todas as fases do crédito, desde a simulação, à disponibilização/contratação do próprio crédito.

“Além de ser compatível com todos os sistemas bancários, o FlowCredit permite ainda que o pedido de crédito possa ser realizado por clientes e não clientes do banco que oferece a solução de crédito”, diz a Fintech portuguesa.

“Na prática, e seguindo o exemplo que vamos simular esta noite, com esta solução é possível, por exemplo, comprar a crédito uma viagem a partir da aplicação de uma agência de viagens, mesmo não sendo cliente da instituição bancária que é parceira da agência”, sublinha João Lima Pinto, realçando que “este produto cria novos modelos de interação entre as instituições financeiras, parceiros e clientes, adaptando-se a todos os tipos de negócios de crédito, empréstimos para automóveis, hipotecas, empréstimos ao consumidor, leasing, cartões de crédito e débito, etc”.

A ITSCREDIT está focada na exploração do potencial de negócio da área de soluções de crédito nos mercados externos, tendo já implementado projetos em instituições bancárias de renome no continente europeu e em África.

A apresentação “vai decorrer no palco principal da Finovate Fall New York, edição americana de uma das mais prestigiadas feiras mundiais de tecnologia para o setor financeiro”, diz a ITSCREDIT.