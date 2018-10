Sporting com lucros de 16,1 milhões de euros

A Sporting SAD fechou o primeiro trimestre do exercício 2018/2019 com um resultado líquido de 16,1 milhões de euros, um valor abaixo do registado no mesmo período da época passada (24.748 milhões de euros), lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Sporting SAD fechou também o primeiro trimestre da época desportiva de 2018/19 com um volume de negócios de 50.193 milhares de euros, “situação esta suportada pela participação na fase de grupos da UEFA Europa League e pela venda de direitos desportivos, nomeadamente do William Carvalho e Cristiano Piccini, tal como referido anteriormente, gerando um resultado no período de 16.078 milhares de euros”.

Em termos de receitas operacionais sem venda de jogadores, “verifica-se um decréscimo de cerca de 1,6

milhões de euros nas receitas essencialmente explicado pelo facto de o primeiro trimestre da corrente

época comparar com um trimestre homólogo que contou com jogos da UEFA Champions League, quer seja Play-off, quer seja fase de grupos”.

Relativamente aos Gastos Operacionais, estes decrescem 2,9 milhões de euros suportados pelo decréscimo dos Gastos com pessoal decorrentes da alteração de equipa técnica e do mercado de transferências.

“Em termos de Posição Financeira, destacamos a aumento do activo total em 12.571 milhares de euros e

a redução do passivo global em 1.302 milhares de euros, o que permitiu o regresso aos Capitais Próprios

Positivos, ascendendo a 549 milhares de euros”, lê-se no comunicado.

No investimento com o plantel, a Sporting SAD apostou no regresso do Nani a custo zero, na aquisição do Abdoulay Diaby pelo valor total de 5,5 milhões de euros e dos empréstimos de Gudelj e Sturaro (após recuperação de lesão).

No primeiro trimestre, a Sporting SAD celebrou acordo com o William Carvalho e com o Real Bétis

Balompié SAD nos termos do qual o jogador e a Sporting SAD renunciaram a quaisquer direitos de que

pudessem ser titulares em virtude da resolução unilateral promovida pelo jogador, e a Sporting SAD aceitou a inscrição do jogador pelo Real Bétis mediante o pagamento de até 20.000.000 de euros (20 milhões de euros) e mantendo o direito a receber 25% dos montantes que o referido clube venha a receber em caso de transferência futura do jogador.

Também no primeiro trimestre, a Sporting SAD chegou a acordo com o Valência CF para a venda dos

direitos económicos e desportivos do Cristiano Piccini pelo montante de 8 milhões de euros, aos quais

foram deduzidos o valor do mecanismo de solidariedade e de gastos associados à venda, nomeadamente

as comissões de intermediação e a % da mais valia detida pelo Real Bétis.

A SAD diz ainda que relativamente às rescisões e tal como foi tornado público, e comunicado pela Sporting SAD ao mercado, entre os dias 31 de maio e 14 de junho de 2018, nove jogadores do plantel principal comunicaram a resolução do seu contrato de trabalho desportivo invocando justa causa. Os jogadores que apresentaram a rescisão foram: Rui Patrício, Daniel Podence, Gelson Martins, Bruno Fernandes, William Carvalho, Bas Dost, Rodrigo Battaglia, Ruben Ribeiro e Rafael Leão. Destes, três jogadores reconhecendo os argumentos da Sporting SAD reverteram a sua posição tendo sido reintegrados no plantel da Sporting SAD, nomeadamente Bruno Fernandes, Bas Dost e Rodrigo Battaglia”.

É de re referir também, que “eventuais acordos com Clubes e/ou Jogadores que não foram reintegrados no plantel, excepto o William Carvalho, não estão refletidos nestes resultados trimestrais, podendo assim gerar mais-valias futuras.

O Dinheiro Vivo diz que a Sporting SAD mandatou o Montepio Geral para lançar um novo empréstimo obrigacionista em novembro. Isto com vista a conseguir reembolsar o último empréstimo de 30 milhões de euros.