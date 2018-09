Sporting: como reagem as ações ao efeito ‘Varandas’?

A eleição de Frederico Varandas como presidente do Sporting e o clima de estabilidade que o clube vive atualmente fez com que as ações do clube leonino registassem uma subida de cerca de 18% durante o dia de segunda-feira, 10 de setembro. De acordo com a análise realizada pela Activotrade, esta subida assume-se como “uma valorização normal dentro daquele que tem sido o comportamento registado pelas ações do Sporting ao longo do ano, valorização essa que oscila, atualmente e desde o primeiro trimestre de 2016, entre os 0,90 e os 0,60 euros”.

Com uma capitalização de mercado de aproximadamente 50 milhões de euros e com cada ação a valer 0,75 euros, o clube leonino acumula, este ano, um ganho de 12%. Para Bruno Janeiro, analista da Activotrade, “o baixo volume de transações – que ascendeu a 287.500, que equivalem a 215 mil euros – justificam o facto de os títulos do Sporting estarem em lateralidade (período durante o qual a cotação de um determinado ativo flutua dentro de um determinado intervalo de preços, sem que consiga definir uma tendência ascendente ou descendente) a longo prazo”.

A Activotrade, que analisou a flutuação registada em Bolsa no período anterior e posterior à eleição, demonstra, igualmente, que apesar de ser visível um aumento de volatilidade na cotação das ações do clube, estas não saíram do intervalo de preços onde têm estado a negociar nos últimos anos.