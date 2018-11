Sporting critica banca por não promover empréstimo obrigacionista

O vice-presidente e administrador da Sporting SAD, Francisco Salgado Zenha, acusa a Caixa Geral de Depósitos, o Banco Comercial Português e o Novo Banco de não estarem a apoiar a venda da emissão obrigacionista da SAD sportinguista, colocada no mercado esta segunda-feira, 12 de novembro. Em declarações à TSF, Salgado Zenha diz que o clube está a comercializar o empréstimo obrigacionista “sozinho”.

Na entrevista, Salgado Zenha referiu que a taxa de juro de 5,25% – mais elevada do que as pagas por Porto e Benfica nas últimas emissões que fizeram – representa “uma compensação aos investidores, depois de uns meses com alguma turbulência no clube”.

Esclareceu, também, que o objetivo da operação financeira é angariar 30 milhões de euros e que “nunca esteve no horizonte atingir os valores de que se falam, na ordem dos 60 milhões [de euros]”.

No prospeto do empréstimo obrigacionista, a Sporting SAD referiu que existia “um desiquilíbrio financeiro e económico, sendo o passivo corrente superior ao ativo corrente em cerca de 137 milhões de euros”.

No entanto, o vice-presidente da Sporting SAD pediu aos sportinguistas para “estarem atentos” porque os valores do empréstimo obrigacionista poderão não permitir um maior investimento do clube.

Ao Jornal Económico, o administrado disse que, “do ponto de vista financeiro, não vi nenhum buraco [nas contas da SAD do Sporting] desde que entrámos”.

Miguel Maya, presidente do Millenium bcp, explicou ao Jornal Económico, há uma semana, que o banco não teria “nenhum incentivo” para comercializar as obrigações da Sporting SAD, à semelhança do que sucedeu com os empréstimos obrigacionistas colocados pelas SADs do Sport Lisboa e Benfica e do Futebol Clube do Porto.

O BCP integra o sindicato bancário de colocação da emissão de obrigações do Sporting, a par com a Caixa Geral de Depósitos, o Novo Banca, a Caixa Económica Montepio Geral, o Activo Bank, o Banco Best e o Banco Carregosa.