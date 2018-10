Sporting mandata Montepio para montar emissão de dívida de 30 milhões

A Sporting SAD acaba de informar o mercado que o Conselho de Administração se encontra a proceder à estruturação e montagem de um novo empréstimo obrigacionista, a realizar por subscrição pública, no montante de até 30 milhões de euros, “o qual poderá ser aumentado, por opção da Sporting SAD”.

A SAD tem urgência em receber uma injeção de capital para proceder ao reembolso de um empréstimo obrigacionista que venceu em maio e cujo reembolso foi adiado para 26 de Novembro.

A Sporting SAD obteve 16,1 milhões de euros de lucro no primeiro trimestre do exercício 2018/19, entre 1 de julho e 30 de setembro. Este montante compara com lucros de 24,75 milhões de euros em igual período da época passada, quando a SAD beneficiou do apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões e da transferência de jogadores como Adrien Silva.