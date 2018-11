Sporting SAD arrecada 25,9 milhões de euros em obrigações

A Sporting SAD arrecadou 25,9 milhões de euros em obrigações, de acordo com os números finais referentes à emissão obrigacionista divulgados hoje.

Frederico Varandas, presidente do Sporting, destacou na Euronext Lisbon, o facto deste ter sido a primeira emissão obrigacionista sem um empréstimo intercalar e que foram “ultrapassadas barreiras que à partida seriam impossíveis”. O dirigente máximo do clube de Alvalade acabou a intervenção a “agradecer a todos os investidores que acreditaram e confiam no Sporting”.

Já hoje, a Sporting SAD tinha informado a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que iria efetuar o reembolso obrigacionista de 30 milhões de euros na próxima segunda-feira, 26 de novembro.

O pagamento havia sido adiado por meio ano no passado mês de maio, os ‘leões’ informam o regulador que este reembolso contempla também o pagamento de um juro líquido de 3,125% que se traduz num valor ilíquido unitário de 0,15625 euros por título.

Críticas à banca, ‘notáveis’ e vendas de jogadores

Num cenário de falhanço da operação, que não concretizou, ficou claro que o Sporting teria de procurar alternativas de financiamento (reestruturação de dívida e/ou entrada de novos accionistas) para cumprir o reembolso da emissão anterior. O eventual insucesso de empréstimo obrigacionista no Sporting poderia obrigar à venda de jogadores, segundo o vice-presidente da SAD do Sporting avançou numa entrevista à RTP, num cenário que se materializará se a procura no empréstimo obrigacionista ficasse abaixo dos 15 milhões de euros. Francisco Salgado Zenha, o responsável pela pasta financeira do Sporting, disse mesmo que a competitividade da equipa pode estar em causa.

Este responsável criticou ainda o facto de o Sporting não ter tido “o apoio a nível de comunicação, nem de comercialização dos bancos colocadores, nomeadamente, dos três maiores bancos, que, tipicamente, comunicam e participam a operação e desta vez estão completamente passivos”.

Por causa disso, disse, o clube reforçou a comunicação da operação, tendo-se multiplicado os anúncios de publicidade na televisão, internet, rádio e outros meios a dar notoriedade ao empréstimo. E, nesta terça-feira, 20 de novembro, vinte ‘notáveis’ do Sporting, que já tinham apelado aos sócios e simpatizantes para aderirem à subscrição do empréstimo obrigacionista, anunciaram, o investimento neste produto financeiro lançado pelos leões. Os ex-presidentes do Sporting, José Roquete e Filipe Soares Franco, estão entre os notáveis que apelaram à compra de obrigações do clube e enumeram num manifesto as cinco razões que os levam a participar nesta emissão obrigacionista da SAD.

