Sporting SAD: Empréstimo obrigacionista ascende a 26 milhões de euros

Benfica, FC Porto ou Sporting: qual a SAD mais endividada? E qual tem maior dependência da venda de jogadores? Nesta edição vamos analisar as estratégias financeiro-desportivas das três maiores SADs do futebol português com Luís Miguel Henrique, João Marcelino e Luís Vilar, a partir do estudo do Observatório do Futebol da Universidade Europeia.