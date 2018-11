Sporting vai apresentar orçamento com ganhos de 24,26 milhões de euros

O orçamento do Sporting para esta temporada prevê ganhos de 24,26 milhões de euros, sendo que este documento será apresentado esta sexta-feira em assembleia-geral. A edição online do jornal ‘Record’ revela os números apresentados no jornal ‘Sporting’ na edição desta semana.

Relativamente a quotizações e outras contribuições, a proposta orçamental apresenta receitas de 9,7 milhões de euros assim com como 5,6 milhões de euros em utilização de espaços, sobretudo no que concerne a rendas e concessões.

No que concerne a gastos e perdas, escreve o Record, a perspetiva é de 24,2 milhões de euros, sendo que o resultado líquido deverá estar próximo dos 60 mil euros positivos.