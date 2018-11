Sporting vai pagar juros mais altos do que o Benfica e o Porto para emitir obrigações

A SAD do Sporting Clube de Portugal vai pagar 5,25% de juros pela emissão de 30 milhões de euros de obrigações, anunciada esta sexta-feira, 9 de novembro, uma taxa de juro que é 1,25 pontos mais elevada do que a oferecida pelo Benfica no último empreéstimo obrigacionista que fez e 0,5 pontos mais alta do que oferecida na última emissão colocada pelo Porto.

Segundo o prospecto divulgado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o empréstimo obrigacionista tem uma duração de três anos, sendo o reembolso efetuado ao valor nominal, de uma só vez, em 26 de novembro de 2021, salvo se ocorrer o vencimento antecipado.

“Os juros das obrigações vencer-se-ão semestral e postecipadamente, com pagamento a 26 de maio e 26 de novembro de cada ano de vida das obrigações”, pode ler-se no prospecto, que acrescenta que a taxa de rentabilidade efetiva é aquela que iguala o valor atual dos fluxos monetários gerados pela obrigação ao seu preço de compra, pressupondo capitalização com idêntico rendimento.

O empréstimo obrigacionista arranca na próxima segunda-feira, dia 12 de novembro, e os eventuais interessados poderão subscrever até dia 22 do mesmo mês.