Spotify fecha terceira aquisição em menos de dois meses por 100 milhões

A norte-americana Spotify fechou mais um acordo de aquisição de um serviço de podcast, esta terça-feira. Trata-se da Parcast, uma empresa californiana que representa a terceira aquisição da Spotify em menos de dois meses. O valor do negócio, que só deverá concluir-se no segundo trimestre de 2019, não foi revelado. Mas, segundo o “Financial Times”, pode ascender a mais de 100 milhões de dólares (88,6 milhões de euros).

Este acordo de compra é o mais recente sinal da intenção da Spotify de diversificar sua oferta. O CEO da Spotify, Daniel Ek, acredita que 20% do conteúdo consumido no Spotify, futuramente, não estará relacionado com música, mas sim com a tendência de podcasting. Não será de estranhar, por isso, que a empresa sueca tenha 500 milhões de dólares para investir em podcasts em 2019.

A Spotify quererá assegurar que as suas margens de lucro que poderão sair pressionados pelas conclusões das conversas sobre licenciamento de alto risco com os detentores de direitos de música e, por isso, procura diversificar a sua oferta e aponta para a aposta em podcast.

A Parcast foi fundada em 2016 e lançou 18 séries de podcasts, incluindo “Serial Killers”, “Unsolved Murders” e “Cults and Conspiracy Theories”.

Em fevereiro, a Spotify disse que compraria a Gimlet and Anchor, duas startups de podcast, num negócio que poderá chegar aos 230 milhões de dólares pela compra da Gimlet, tornando-se a maior aquisição da Spotify até hoje.