A compra foi concretizada através do Portugal Strategic Growth Fund, gerido pela ECS.

18 Novembro 2023, 10h43

A SRS Legal assessorou a ECS na aquisição do B&B Montijo, uma unidade hoteleira com 112 quartos, arrendada à B&B Hotels e previamente detida por uma parceria entre a Sunny BB e a Casais. A compra foi concretizada através do Portugal Strategic Growth Fund, gerido pela ECS.

Em comunicado a sociedade de advogados detalha que o edifício conta com cerca de 4.200 m2 de área bruta construída, distribuídos por quatro pisos acima do solo, dispondo ainda de um piso em cave com 15 lugares de estacionamento.

O edifício está arrendado ao grupo B&B Hotels, com sede em França, “sendo a cadeia hoteleira europeia de maior crescimento no segmento económico, operando mais de 720 hotéis em 15 países, incluindo 12 propriedades em Portugal”, lê-se no comunicado.

Neuza Pereira de Campos, sócia responsável pelo Departamento de Imobiliário da SRS Legal liderou uma equipa multidisciplinar nesta transação com a participação de João Santos Carvalho (sócio – Bancário e Financeiro) e de José Pinto Santos (associado – Imobiliário).

Citada no comunicado a advogada revela que a estratégia da ECS “passa por investir em ativos em boas localizações, com construção de qualidade, e com contratos de arrendamento longos e sustentáveis”.