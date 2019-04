Standard & Poor’s mantém rating da EDP

A EDP comunicou à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários a manutenção do rating atribuído pela Standard & Poor’s

O Outlook foi também mantido em “estável”.

“A Standard & Poor’s Global Ratings (“S&P”) afirmou hoje a notação de rating de longo prazo da EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”) e da EDP Finance B.V. (“EDP Finance”) em “BBB-”. Ao mesmo tempo, afirmou a notação de rating de curto prazo em “A-3”. O Outlook é estável. Esta afirmação do rating da EDP tem por base a expectativa da S&P da redução contínua do nível de endividamento em linha com o recente plano estratégico anunciado para 2019-2022”, comunicou a EDP à CMVM.

De acordo com a ‘elétrica’, a “redução contínua do nível de endividamento em linha com o recente plano estratégico anunciado para 2019-2022” esteve na base desta decisão da Standard & Poor’s.